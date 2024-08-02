В подполье заявили о срыве операции ВСУ в Черниговской области

Пророссийское сопротивление сорвало переброску войск и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Этой ночью был уничтожен релейный шкаф на железной дороге. Стало предварительно известно, что бандеровцы собираются перебрасывать крупные военные соединения и технику по определенному маршруту», — сказал координатор.

Лебедев добавил, что подобная операция помогла замедлить переброску техники и солдат. По его словам, теперь у российских войск появилось больше времени для подготовки к прибытию ВСУ на позиции на территории региона.

До этого координатор николаевского подполья сообщил, что в ночь на 31 июля Вооруженные силы РФ ударили по складу в городе Нежин Черниговской области Украины, где рядом был пункт дислокации ВСУ. В итоге ВСУ потеряли несколько солдат, отметил он.

Ранее подполье сообщило, что в результате удара в Нежине ранены иностранные наемники.