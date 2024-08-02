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В Нидерландах боятся, что бойцы ВСУ переносят супербактерии

Telegraaf: в Нидерландах опасаются, что ВСУ станут переносчиками супербактерий

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Alina Smutko/Reuters

В Нидерландах отмечают рост устойчивых к антибиотикам бактерий, известных как супербактерии. Об этом сообщает газета Telegraaf.

Отмечается, что голландцы опасаются, что бойцы ВСУ, которые лечатся в местных больницах, могут стать переносчиками этих бактерий. Также газета пишет, что военнослужащие украинской армии часто являются носителями супербактерий, устойчивых ко многим типам антибиотиков.

29 июля стало известно, что Киев подвергся атаке Covid-19, число летальных исходов с начала 2024 года составляет 52 человека. Заболеваемость коронавирусом в украинской столице в июле выросла в 4,5 раза по сравнению с июнем и составила 900 случаев, в больницах 73 человека. Отмечается, что в среднем в больницы попадают около 20 человек в сутки.

1 июля в водоемах Мариуполя Донецкой народной республики был обнаружен холероподобный вибрион.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о холере в странах БРИКС.

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