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В Грузии суд повторно арестовал Михаила Саакашвили

Суд: отбывающий срок Саакашвили повторно арестован по делу о пересечении границы

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Irakli Gedenidze/Reuters

Тбилисский городской суд избрал арест в качестве меры пресечения для экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы, несмотря на то, что он уже находится в заключении в связи с другими делами. Об этом сообщил на заседании судья Михаил Джинджилия, чьи слова приводит ТАСС.

«Суд, посовещавшись, постановил удовлетворить ходатайство стороны обвинения. Соответственно, Михаилу Саакашвили в качестве меры пресечения присудить заключение и начать отсчет срока заключения с момента объявления приговора», — сказал Джинджилия.

В суде отметили, что при вынесении приговора Саакашвили учитывалось, что дело будет пересмотрено с самого начала. По словам Джинджилии, есть вероятность оказания давления на свидетелей или уничтожения улик, а также возможность совершения новых правонарушений.

До этого первый вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский заявил, что Тбилиси не намерен передавать экс-президента Саакашвили, который является гражданином Украины, Киеву.

Ранее в Грузии рассказали о состоянии здоровья Саакашвили.

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