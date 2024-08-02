Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ уничтожили две системы ПВО Patriot

РИА Новости: в Одессе уничтожены две системы ПВО Patriot

close
100%
Fabrizio Bensch/Reuters

В Одессе уничтожены две системы противовоздушной обороны, предположительно Patriot. Об этом заявил координатор николаевского подолья Сергей Лебедев, слова которого передает РИА Новости.

«Одесское сопротивление сообщает об уничтожении двух систем ПВО Patriot. В районе обеда жители слышали серию взрывов, с повторной детонацией», — заявил он.

По его словам, взрывы были зафиксированы в районе поселка Котовского, где находится военная часть.

1 августа Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot.

После этого американское издание Newsweek подтвердило, что ВС РФ благодаря слаженной работе за один день уничтожили три установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Издание отмечает, что Соединенные Штаты Америки передали Украине эти системы противовоздушной обороны для противодействия российским дронам. Как пишет Newsweek, уничтожение ЗРК Patriot произошло на фоне сообщений о прибытии на Украину первых истребителей F-16.

Ранее в России заявили о риске одной из группировок ВСУ оказаться в котле.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами