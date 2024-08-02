ВС РФ уничтожили две системы ПВО Patriot

В Одессе уничтожены две системы противовоздушной обороны, предположительно Patriot. Об этом заявил координатор николаевского подолья Сергей Лебедев, слова которого передает РИА Новости.

«Одесское сопротивление сообщает об уничтожении двух систем ПВО Patriot. В районе обеда жители слышали серию взрывов, с повторной детонацией», — заявил он.

По его словам, взрывы были зафиксированы в районе поселка Котовского, где находится военная часть.

1 августа Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot.

После этого американское издание Newsweek подтвердило, что ВС РФ благодаря слаженной работе за один день уничтожили три установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Издание отмечает, что Соединенные Штаты Америки передали Украине эти системы противовоздушной обороны для противодействия российским дронам. Как пишет Newsweek, уничтожение ЗРК Patriot произошло на фоне сообщений о прибытии на Украину первых истребителей F-16.

Ранее в России заявили о риске одной из группировок ВСУ оказаться в котле.