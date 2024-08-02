В России заявили о риске одной из группировок ВСУ оказаться в котле

В российских силовых структурах заявили, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре может оказаться в котле. Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, такому положению дел способствует складывающаяся оперативная обстановка.

До этого в силовых структурах заявляли, что российские войска взяли под полный огневой контроль один из ключевых транспортных узлов снабжения группировки ВСУ в Угледаре.

31 июля стало известно, что группировка войск «Запад» за сутки установила контроль над 33 опорными пунктами Вооруженных сил Украины.

30 июля Telegram-канале Deep State сообщал, что российские военные продвинулись на нескольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Например, северо-восточнее Угледара ВС РФ приблизились к трассе, которая ведет на Марьинку.

Ранее в Британии заявили, что Запад не сможет спасти ВСУ на фронте.