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В России заявили о риске одной из группировок ВСУ оказаться в котле

ТАСС: группировка ВСУ в Угледаре рискует оказаться в котле

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В российских силовых структурах заявили, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре может оказаться в котле. Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, такому положению дел способствует складывающаяся оперативная обстановка.

До этого в силовых структурах заявляли, что российские войска взяли под полный огневой контроль один из ключевых транспортных узлов снабжения группировки ВСУ в Угледаре.

31 июля стало известно, что группировка войск «Запад» за сутки установила контроль над 33 опорными пунктами Вооруженных сил Украины.

30 июля Telegram-канале Deep State сообщал, что российские военные продвинулись на нескольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Например, северо-восточнее Угледара ВС РФ приблизились к трассе, которая ведет на Марьинку.

Ранее в Британии заявили, что Запад не сможет спасти ВСУ на фронте.

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Операция на Украине
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