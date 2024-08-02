Часть группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Желанное на покровском направлении попала в так называемые клещи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Подразделения противника в районе Желанного уже находятся в клещах, ВСУ несут большие потери», — сказал он.

Источник также сообщил, что группировка ВСУ была фактически выбита с фланга на этом участке фронта находится. Таким образом, противник оказался в окружении российских вооруженных сил.

Незадолго до этого сообщалось, что украинские войска, находящиеся в населенном пункте Новоселовка Первая на Покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), фактически оказались в «клещах».

До этого появилась информация, что командир взвода ВСУ бросил своих солдат во время попытки штурма российских позиций под Курдюмовкой в ДНР. Подробности рассказал взятый в плен украинский солдат Альберт Григорович.

Ранее российский доброволец рассказал, как он отбил штурм ВСУ с двумя сослуживцами.