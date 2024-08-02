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Губернатор предупредил жителей Севастополя о плановом уничтожении ракеты ATACMS

Развожаев предупредил жителей Севастополя об уничтожении ракеты ATACMS

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram-канале, что сотрудники специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу проведут плановое уничтожение суббоеприпасов и части ракеты ATACMS.

По словам губернатора, ликвидация боеприпаса будет произведена в районе проспекта генерала Острякова.

«Если услышите громкие звуки, не переживайте. Мероприятия пройдут с соблюдением всех мер безопасности», — написал Развожаев.

В ночь на 2 августа средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь. Сообщалось, что над городом уничтожили более четырех воздушных целей.

Одна из сбитых ракет упала в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе. Кроме того, на крышу одного из зданий на улице Симонка упала фугасная часть ракеты ATACMS. Позднее Развожаев заявлял, что из многоквартирных домов были эвакуированы жители. Губернатор отметил, что всем желающим предоставлены места временного размещения, однако большинство поехали на работу или к друзьям.

Ранее украинские войска атаковали Крым двумя ракетами ATACMS.

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