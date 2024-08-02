Белорусские пограничники пресекли нарушение границы беспилотником

Сотрудники Брестской погрангруппы обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, совершавший полет вблизи границы. Об этом сообщает пресс-служба Погранкомитета Белоруссии.

Инцидент произошел ночью 2 августа. Беспилотник приземлился в районе деревни Заполье Брестского района. Рядом с местом посадки были задержаны трое граждан республики, которые управляли БПЛА. При себе у них были обнаружены устройство для запуска беспилотника и ноутбук с проложенным маршрутом.

За использование дрона в пограничной зоне и нарушение пограничного режима в отношении задержанных начат административный процесс.

В ведомстве отметили, что с 1 апреля вступил в силу указ президента Белоруссии, запрещающий ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление беспилотников, а также использование воздушного пространства без надлежащего разрешения.

На днях вернувшаяся в Белоруссию из эмиграции оппозиционная активистка Ольга Тишкевич рассказала о планах находящихся в Литве радикальных белорусских оппозиционеров нанести удары беспилотниками по территории своей страны.

Ранее в Белоруссии заявили, что Польша хочет напряженности на границе.