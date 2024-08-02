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Белорусские пограничники пресекли нарушение границы беспилотником

Брестские пограничники обнаружили БПЛА, нарушавший пограничный режим

Сотрудники Брестской погрангруппы обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, совершавший полет вблизи границы. Об этом сообщает пресс-служба Погранкомитета Белоруссии.

Инцидент произошел ночью 2 августа. Беспилотник приземлился в районе деревни Заполье Брестского района. Рядом с местом посадки были задержаны трое граждан республики, которые управляли БПЛА. При себе у них были обнаружены устройство для запуска беспилотника и ноутбук с проложенным маршрутом.

За использование дрона в пограничной зоне и нарушение пограничного режима в отношении задержанных начат административный процесс.

В ведомстве отметили, что с 1 апреля вступил в силу указ президента Белоруссии, запрещающий ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление беспилотников, а также использование воздушного пространства без надлежащего разрешения.

На днях вернувшаяся в Белоруссию из эмиграции оппозиционная активистка Ольга Тишкевич рассказала о планах находящихся в Литве радикальных белорусских оппозиционеров нанести удары беспилотниками по территории своей страны.

Ранее в Белоруссии заявили, что Польша хочет напряженности на границе.

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