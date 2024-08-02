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Доброволец СВО умер во время отпуска в Свердловской области

Разведчик батальона «Призрак» умер в Свердловской области из-за инфаркта

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Разведчик из батальона «Призрак» Вадим Кожевников умер во время отпуска в поселке Монетный Свердловской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

По его словам, у военного случился сердечный приступ.

«К несчастью, его сердце остановилось здесь, в родном Монетном. Во время отпуска. Выражаю искренние соболезнования родным и близким нашего земляка. Скорбим вместе с вами», — написал глава округа.

Писцов добавил, что Кожевников некоторое время отбывал наказание в местах лишения свободы, а в 2023 году отправился добровольцем в зону спецоперации на Украине, где раскрылся его боевой потенциал.

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