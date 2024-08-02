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В США оценили успешное поражение нескольких ЗРК Patriot на Украине за день

Newsweek: за счет слаженной работы ВС РФ за день уничтожили три Patriot

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Вооруженные силы РФ благодаря слаженной работе за один день уничтожили три установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом пишет американское издание Newsweek.

«Для поражения зенитно-ракетных систем Россия использовала сочетание беспилотников, артиллерии и наземных войск», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что Соединенные Штаты Америки передали Украине эти системы противовоздушной обороны для противодействия российским дронам.

Как пишет Newsweek, уничтожение ЗРК Patriot произошло на фоне сообщений о прибытии на Украину первых истребителей F-16.

31 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что первая партия американских истребителей F-16 прибыла на территорию Украины, количество самолетов в первой партии «небольшое».

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные истребители не станут «панацеей» для украинской армии и не позволят им изменить ситуацию на фронте.

Ранее в США раскрыли место базирования украинских истребителей F-16.

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Операция на Украине
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