Украина получила тела 250 военных

Украина получила тела 250 военнослужащих ВСУ. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными.

По его информации, украинской стороне передали тела в результате репатриационных мероприятий. Согласно сообщению, это произошло при содействии Координационного штаба по обращению с военнопленными, Минреинтеграции, уполномоченного по вопросам пропавших без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, Национальной гвардии Украины, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Российская сторона об обмене пока не сообщала.

17 июля в Минобороны РФ сообщили, что с подконтрольной Украине территории были возвращены 95 российских военнослужащих, находившихся в плену.

В министерстве отметили, что в переговорах по обмену пленными посредническое участие приняли Объединенные Арабские Эмираты.

14 июля уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец заявил, что Киев планирует провести обмен женщинами-военнопленными с Россией.

Ранее в Минобороны России сообщили о потерях ВСУ за июль.