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Совфед одобрил лишение гражданства новых россиян за отказ от воинского учета

В Совфеде принят закон о лишении гражданства РФ за непостановку на воинский учет

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Совет Федерации одобрил законопроект о прекращении приобретенного гражданства России при неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ дополняет базовые законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации» новой нормой, согласно которой компетентные органы смогут прекратить приобретенное гражданство, если человек не исполнил обязанности по первоначальной постановке на воинский учет путем явки в военкомат.

Также законопроект предлагает синхронизировать процессы постановки на воинский учет и получения гражданства. Для этого МВД России обяжут предоставлять сведения о мужчинах, которым решили предоставить гражданство.

29 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать законодательные поправки об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Согласно инициативе, для них может быть повышен призывной возраст и увеличен до двух лет срок прохождения службы.

Ранее в Кремле признали несовершенство программы ускоренного получения гражданства РФ.

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