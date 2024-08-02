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СФ проголосовал за норму об использовании гаджетов для боевых задач СВО

СФ одобрил неприменение ареста за использование гаджетов для боевых задач СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Совет Федерации проголосовал за норму, согласно которой использование гаджетов участниками спецоперации на Украине для выполнения боевых задач не будет считаться грубым дисциплинарным проступком, за который грозит арест. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующая норма содержится в одобренном палатой базовом законе «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО».

24 июля нижняя палата российского парламента проголосовала за поправку о признании дисциплинарным проступком ношения бойцами СВО различных гаджетов. В документе уточнялось, что за это нарушение военнослужащим грозит до 10 суток ареста.

В тот же день «Лента.ру» со ссылкой на опрошенных журналистами солдат сообщила, что военные Вооруженных сил РФ выступают против решения депутатов. Командир взвода с позывным «Фенибут» выразил уверенность, что никто из участников боевых действий на Украине не будет соблюдать запрет на ношение электронных устройств.

31 июля агентство ТАСС сообщало, что нижняя палата парламента может признать утратившим силу постановление о принятии закона, по которому участники СВО подлежат аресту за ношение электронных гаджетов во время службы.

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