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Пленный украинец рассказал о химлаборатории в ДНР

ТАСС: в ДНР химлаборатория производила боеприпасы с запрещенным газом

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) украинская химическая лаборатория производит боеприпасы с запрещенным газом хлорпикрин. Об этом заявил украинский пленный Альберт Григорович, работавший в лаборатории, передает ТАСС.

«Это подразделение учит другие подразделения делать такие же бомбы. Химические, зажигательные, фугасные и тому подобное. В химических боеприпасах используется хлорпикрин», — рассказал военный.

Уточняется, что использование хлорпикрина не допускается Конвенцией о запрещении химического оружия. Военнопленный Григорович отметил, что этот газ выжигает слизистую глаз, носа и рта. Это вещество хранится в специальных запечатанных бочках.

По словам работника лаборатории, на блиндажи сбрасывают произведенные в лаборатории боеприпасы, разрыв которых сложно услышать, а затем бьют дронами.

Кроме того, Григорович сообщил, что у него была рвота, слезились глаза, а дыхание ухудшилось, когда при разгрузке бочки немного вещества пролилось на землю.

До этого сообщалось, что Вооруженными силами Украины неоднократно предпринимались попытки разрушить химически опасные объекты на территориях ДНР и ЛНР. Этими действиями создавалась угроза химического поражения мирного населения.

Ранее в ДНР нашли украинскую лабораторию, производившую отравляющие вещества.

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