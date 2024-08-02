Российские Воздушно-космические силы давно ждут и готовы уничтожать истребители F-16, переданные Украине. Об этом в эфире «Фабрики новин» высказался генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, которого в России обвиняют в совершении преступлений против мирных жителей в Донбассе.

«Они достаточно долго ждали прибытия F-16, отрабатывали разные варианты противодействия этим самолетам, а также их уничтожения, а также мощно активизировали свою шпионскую сеть на территории Украины, особенно вокруг наших аэродромов», — заявил Кривонос.

Бывший украинский генерал призвал не ждать неожиданностей при применении западных истребителей и быть готовыми к ракетным ударам по украинским аэродромам в ближайшее время.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что американские истребители F-16, которые Вооруженные силы (ВС) РФ будут сбивать на Украине, выставят на Поклонной горе в Москве, где уже была представлена экспозиция западной трофейной техники.

Ранее в Британии предположили, что «Путину понравится» картина уничтоженных F-16 на Украине.