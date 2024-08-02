Часть ракеты ATACMS пробила крышу дома и застряла на техническом этаже в Севастополе

Губернатор Севастополя заявил, что на крышу одного из домов на улице Симонка упала фугасная часть ракеты ATACMS. Об этом сообщается в Telegram-канале главы города.

Он подчеркнул, что изначально предполагалось, что на дом упали части сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Развожаев добавил, что часть ракеты пробила крышу здания и застряла на техническом этаже. Никто не пострадал.

Губернатор отметил, что людей эвакуировали на место временного размещения на время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты.

До этого Развожаев заявил, что упавшая в Севастополе часть другой ракеты будет уничтожена на месте, если ее вывоз будет невозможным.

Он рассказал, что оперштаб принял решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке суббоеприпасов и части сбитой ракеты ATACMS на проспекте генерала Острякова.

Ночью средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, над городом уничтожили более четырех воздушных целей. Одна из сбитых ракет упала в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе.

Ранее ВСУ атаковали Крым двумя ракетами ATACMS.