Российские истребители проверили небо над Черным морем

Истребители Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России провели патрулирование над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.
Уточняется, что полет прошел над нейтральными водами Черного моря в зоне ответственности группировки войск «Юг».
«Целью полета являлось недопущение нарушения государственной границы Российской Федерации воздушными судами и беспилотными летательными аппаратами иностранных государств», — сообщили в российском военном ведомстве.
Павел, летчик одной из боевых машин, уточнил, что российские силы ведут круглосуточное боевое дежурство и готовы работать по враждебным целям над Черным морем.
До этого российский летчик предотвратил столкновение Ан-30 с истребителем «коалиции» в Сирии.
27 июня стало известно, что над населенным пунктом Эс-Сухне сирийской провинции Хомс едва не столкнулись беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper «коалиции» и самолет Су-35 ВКС России.
Ранее российская военная полиция в Сирии заблокировала колонну «коалиции».