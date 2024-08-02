Российские истребители проверили небо над Черным морем

Истребители Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России провели патрулирование над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

Уточняется, что полет прошел над нейтральными водами Черного моря в зоне ответственности группировки войск «Юг».

«Целью полета являлось недопущение нарушения государственной границы Российской Федерации воздушными судами и беспилотными летательными аппаратами иностранных государств», — сообщили в российском военном ведомстве.

Павел, летчик одной из боевых машин, уточнил, что российские силы ведут круглосуточное боевое дежурство и готовы работать по враждебным целям над Черным морем.

До этого российский летчик предотвратил столкновение Ан-30 с истребителем «коалиции» в Сирии.

27 июня стало известно, что над населенным пунктом Эс-Сухне сирийской провинции Хомс едва не столкнулись беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper «коалиции» и самолет Су-35 ВКС России.

Ранее российская военная полиция в Сирии заблокировала колонну «коалиции».