Угроза атаки беспилотников сохранится на всю ночь в Севастополе

Угроза атаки беспилотников в Севастополе будет сохраняться всю ночь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, сохраняется угроза атаки БПЛА в течение всей ночи. Соблюдайте меры безопасности», — написал он.

Ночью средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь, сообщал Развожаев.

По его данным, над городом сбили более четырех воздушных целей. По его словам, они были начинены поражающими металлическими элементами.

Губернатор рассказал, что часть сбитой ракеты упала в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе. Обломки беспилотника упали в районе улицы Острякова, также части сбитых дронов упали в районе улиц Симонка и Учкуевка.

О пострадавших не сообщалось.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.