Над Севастополем сбили цели с металлическими поражающими элементами

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале рассказал об особенностях сбитых ночью 2 августа над городом целей.

Он подчеркнул, что очевидцы сообщили об упавших металлических фрагментах на улицах Романова, Победы и Горпищенко.

По предварительной информации, цели были начинены поражающими металлическими элементами, утверждает Развожаев.

До этого губернатор Севастополя заявил, что громкие звуки в городе связаны с проведением мероприятий по противоподводной диверсионной обороне (ППДО).

1 июля губернатор сообщил, что новый сигнал «Баллистика!» появился в Севастополе. Решение о введении нового сигнала связано с тем, что во время атаки 23 июня Севастополь столкнулся с новой угрозой, когда по городу запустили баллистическую ракету ATACMS с кассетными боевыми частями, объяснил глава региона. Он подчеркнул, что сигнал воздушной тревоги не отменяется. В зависимости от угрозы военные или объявляют воздушную тревогу, или сообщают о баллистической опасности, отметил Развожаев.

Ранее военные сбили беспилотник ВСУ в районе севастопольского мыса Фиолент.