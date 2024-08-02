В Британии назвали число поставляемых Украине беспилотников

Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард заявил о поставке Украине 10 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе текущего финансового года. Об этом сообщает «Лента.ру».

Количество поставляемых Британией беспилотников Люк Поллард назвал в рамках ответа на парламентский запрос члена палаты общин британского парламента Джеймса Картлиджа.

Отвечая на сообщение Картлиджа, Поллард заявил, что Великобритания стремится увеличить количество и качество предоставляемых Киеву БПЛА.

«В этом финансовом году мы поставим в Украину более 10 тысяч дронов (как воздушных, так и надводных), и поставки идут полным ходом. В связи с быстрыми изменениями на поле боя эти беспилотники закупаются и быстро внедряются в производство», — заявил замминистра обороны.

30 июля министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российская оборонная промышленность вышла на производство 4 тысяч FPV-дронов в сутки.

До этого российским специалистам удалось заполучить и изучить перспективный украинский дрон — дальнолет-камикадзе с реактивным двигателем, который способен «разгоняться» при приближении к зонам действия систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.