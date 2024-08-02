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В Севастополе сбили несколько воздушных целей

Развожаев: часть сбитой в Севастополе ракеты упала на пешеходном переходе

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РИА Новости

Несколько воздушных целей сбили в Севастополе, часть сбитой ракеты упала на пешеходном переходе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о том, что в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты», — написал он.

Кроме того, рассказал губернатор, обломки упали в районе улицы Острякова, где, предварительно, горят части сбитого беспилотника.

Обломки сбитых воздушных целей также упали в районе улицы Симонка и Учкуевки. Информация о пострадавших уточняется, подчеркнул Развожаев.

Он попросил горожан не подходить к обломкам в случае обнаружения и звонить в экстренные службы.

Контроль обстановки продолжается, добавил губернатор.

До этого он сообщал о работе ПВО в городе.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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