В Севастополе работает ПВО

Средства противовоздушной обороны (ПВО) работают в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности. Глава города попросил жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

Спустя 10 минут губернатор предупредил о баллистической угрозе.

Часом ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе объявлена ракетная опасность. Он подчеркнул, что местным жителям, которые находятся дома, следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной или кладовой.

1 августа в Минобороны РФ сообщали, что средства ПВО за прошедшие сутки сбили 14 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 61 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее появились доказательства появления F-16 на Украине.