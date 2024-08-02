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ЦАХАЛ нанес удар авиацией по Ливану

В ЦАХАЛ заявили об ударе авиации по «Хезболле» в Ливане

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Nir Elias/Reuters

В ЦАХАЛ заявили об ударе авиации по «Хезболле» в Ливане в ответ на ракетный обстрел подразделений Армии обороны Израиля у ливанской границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

«Вскоре после запуска снарядов ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке «Хезболлы», из которой были выпущены снаряды, в районе поселка Ятер на юге Ливана. Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ открыла огонь для устранения угроз в районах поселков Рмейш и Рамиех», — заявили в пресс-службе израильской армии.

При этом в ЦАХАЛ уточнили, что значительная часть снарядов, запущенных «Хезболлой», упали на открытую местность и не нанесли никакого урона. Также не сообщалось о пострадавших в этом районе.

До этого стало известно, что «Хезболла» наносит удары по силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) у ливанской границы, запустив десятки ракет.

Накануне Израиль нанес удар по Тегерану, разбомбив здание, в котором находился глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Спасти его не удалось. В столице Ирана Хания участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Через несколько часов верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ об ответной атаке по Израилю. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее нефть стала дорожать на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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