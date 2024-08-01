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В РФ подсчитали, сколько раз в июле авиация коалиции нарушала границы Сирии

Авиация коалиции США за июль 314 раз нарушила воздушное пространство Сирии

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Zoe Garbarino/U.S. Army via AP

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк заявил, что авиация международной коалиции во главе с Соединенными Штатами в минувшем июле 314 раз нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Его слова передает РИА Новости.

«Всего в июле 2024 года зафиксировано 314 случаев нарушений, связанных с полетами летательных аппаратов коалиции в районе Эт-Танф», — сказал он.

Он добавил, что за последние сутки в этом районе было зафиксировано десять нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирии.

Кроме этого, был зафиксирован один случай нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, который связан с несогласованным с РФ полетом беспилотника. Всего в июле было зафиксировано 203 подобных нарушения.

28 июля Игнасюк заявил, что два беспилотника MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизились с бомбардировщиками Су-24 ВКС России в Сирии. 12 июля дрон MQ-9 Reaper коалиции допустил опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС РФ.

Ранее на Украине заявили об ударе ГУР по российской авиабазе в Сирии.

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