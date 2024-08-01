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В Николаеве поразили аэродром, где тренировались украинские пилоты

Подпольщик Лебедев: мощный удар нанесен по объекту в пригороде Николаева

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мощный взрыв прогремел в пригороде Николаева, удар нанесен по аэродрому. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Николаев, что понятно по прилету. Не в городе, но в ближнем пригороде», — отметил он.

По словам Лебедева, удар был «очень мощный», небольшое зарево на горизонте было видно продолжительное время после взрыва. Из чего он сделал вывод, что прилетело «куда нужно». Подпольщик отметил, что это, скорее всего, удар по городскому аэродрому, оттуда взлетали учебные самолеты.

Он напомнил, что именно на этой площадке тренировались украинские пилоты под началом иностранных инструкторов.

«И есть шанс, что F-16. <…> Будет интересно, если Николаев окажется первым местом, где накрыли F-16», — заключил Лебедев.

До этого в подполье раскрыли, из каких стран больше всего наемников на Украине: это граждане бывших союзных республик и государств-участниц Варшавского договора.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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