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В Кремле оценили вероятность наступления «9 Мая» в ходе СВО

Представитель Кремля Песков заявил, что «9 Мая» в ходе СВО обязательно наступит

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Алексей Никольский/РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) на территории Украины обязательно получит свой праздник «9 Мая». Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет KP.RU со ссылкой на радио «КП».

Пресс-секретарь президента России отметил, что для достижения этой цели многие российские военнослужащие сейчас рискую своими жизнями.

«И иногда не жалеют своей жизни для того, чтобы приблизить этот день победы», — сказал пресс-секретарь президента России.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что бюджет России на ближайшие три года должен быть направлен на достижение национальных целей и работать на победу страны в специальной военной операции. По его словам, в предстоящую осеннюю сессию депутатам предстоит проделать напряженную работу.

18 июля заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что спецоперация на Украине завершится в текущем году победой России. Военный отметил, что такой исход наступит независимо от поставленного украинским войскам оружия.

Ранее в США заявили о критической стадии конфликта на Украине.

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