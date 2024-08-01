Специальная военная операция (СВО) на территории Украины обязательно получит свой праздник «9 Мая». Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет KP.RU со ссылкой на радио «КП».

Пресс-секретарь президента России отметил, что для достижения этой цели многие российские военнослужащие сейчас рискую своими жизнями.

«И иногда не жалеют своей жизни для того, чтобы приблизить этот день победы», — сказал пресс-секретарь президента России.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что бюджет России на ближайшие три года должен быть направлен на достижение национальных целей и работать на победу страны в специальной военной операции. По его словам, в предстоящую осеннюю сессию депутатам предстоит проделать напряженную работу.

18 июля заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что спецоперация на Украине завершится в текущем году победой России. Военный отметил, что такой исход наступит независимо от поставленного украинским войскам оружия.

Ранее в США заявили о критической стадии конфликта на Украине.