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В США раскрыли место базирования украинских F-16

Военный эксперт Ньюдик: большинство украинских F-16 будут базироваться в Европе

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Vadim Ghirda/Reuters

Большинство переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей F-16 будут базироваться в Европе. Об этом заявил обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик.

По словам военного эксперта, на территории Украины будет находиться небольшое число самолетов. Основная часть техники вместе со вспомогательным персоналом расположат вне пределов страны. В это число войдет техника для обучения и машины, обеспечивающие стратегический резерв.

«Таким образом, самолеты, участвующие в боевых действиях, также могут быть выведены с Украины и, вероятно, могут пройти обстоятельное техобслуживание за пределами страны», — отметил Ньюдик.

31 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что первая партия американских истребителей F-16 прибыла на территорию Украины. По данным агентства, количество самолетов в первой партии «небольшое».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что западные истребители не станут «панацеей» для ВСУ и не позволят им повлиять на динамику событий на фронте.

Ранее в Британии предположили, что «Путину понравится» картина уничтоженных F-16 на Украине.

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