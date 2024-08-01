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Стало известно об отступлении ВСУ с большими потерями в ДНР

ТАСС: ВСУ покинули ключевые позиции в районе Клещеевки в ДНР

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Evgeniy Maloletka/AP

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отошли с ключевых позиций в районе населенного пункта Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Ключевые позиции у Клещеевки противник оставил. Высоты на этом направлении тоже покинули», — сказал собеседник агентства.

По его словам, отступление сопровождалось большими потерями со стороны ВСУ.

Источник в силовых структурах подчеркнул, что линия обороны украинской армии на этом участке фронта «надломилась».

31 июля военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска выбили украинских бойцов с позиций под Купянском. По его словам, речь идет о населенном пункте Новоосиново в Харьковской области.

До этого экс-сотрудник офиса верховного главнокомандующего НАТО Ральф Тиле заявил, что ВСУ на поле боя постепенно отступают на запад со своих позиций. По словам эксперта, главной проблемой, с которой сталкиваются ВСУ на фронте, является нехватка личного состава. Вместе с тем, как отметил Тиле, превосходство российского ВПК над украинским также существенно осложняет положение украинских войск.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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