В российских РВСН увеличилась доля современных ракетных комплексов

Доля современных ракетных комплексов в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) увеличивается. Это происходит ежегодно, сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Планомерно выполняется задача по своевременному вводу в эксплуатацию вооружения ракетных полков и подготовке соответствующей инфраструктуры», — уточнили в сообщении ведомства.

До этого заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что созданные в России заделы в сфере ядерного сдерживания гарантируют ее безопасность на десятилетия вперед.

20 июня президент России Владимир Путин сообщил, что стратегические ядерные силы РФ всегда находятся в полной боевой готовности.

В марте в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что в ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) проводятся контрольные проверки с выходом подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» на полевые позиции.

Ранее стратегические ракетные комплексы с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс» заступили на патрулирование в Ивановской и Иркутской областях.