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Российские военные уничтожили американскую пусковую установку РСЗО

МО: ВС РФ уничтожили пусковую установку РСЗО М270 MLRS производства США в ДНР

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British Army

Российские военные уничтожили универсальную пусковую установку ракетной системы залпового огня М270 MLRS производства США. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также ВС РФ уничтожили 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» и две 155 мм гаубицы М777 американского производства, 152 мм гаубицу «Мста-Б», три 152 мм орудия Д-20, три 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм орудие L-119 британского производства, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и пять полевых складов боеприпасов.

Кроме того, подразделения российской группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение военнослужащим и технике восьми бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новый, Часов Яр, Анновка, Елизаветовка, Катериновка и Константиновка ДНР. Украинская армия потеряла до 570-ти бойцов и три автомобиля.

В общей сложности с начала российской специальной военной операции ВСУ потеряли 631 самолет, 278 вертолетов, 28795 беспилотников, 559 зенитных ракетных комплексов, 16734 танка и другой техники.

Ранее в России упростили передачу конфискованного оружия в зону СВО.

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Операция на Украине
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