Бойцы группировки российских войск «Запад» за минувшие сутки нанесли поражение формированиям семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая 12-ю бригаду специального назначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что часть живой силы и техники украинских войск заметили в районе населенных пунктов Надия и Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР). Еще несколько подразделений ВСУ попали под удар в районе населенных пунктов Купянск и Синьковка в Харьковской области, около Серебрянского лесничества и у населенного пункта Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР).

При этом за аналогичный промежуток времени солдаты «Запада» отразили две контратаки со стороны ВСУ.

«Противник потерял до 535-ти военнослужащих, танк, боевую бронированную машину HMMWV производства США, шесть автомобилей», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, российские бойцы вывели из строя четыре гаубицы и одну боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Также украинские войска лишились двух полевых складов со снарядами и двух станций радиоэлектронной борьбы.

Ранее пленный военный ВСУ рассказал, как он 10 дней голодал из-за колумбийских наемников.