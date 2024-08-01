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Музыкант из Дании подал иск к Минобороны РФ

Гражданин Дании подал иск к Минобороны РФ за отправку на военную операцию

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Гражданин Дании, заключивший контракт с министерством обороны России, подал иск к ведомству за отправку в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его адвоката Романа Петрова.

По словам правозащитника, его клиенту 33 года, он работал музыкантом. В Россию датчанин приехал летом 2023 года из-за несогласия с ценностями Европы, также он был недоволен «ухудшением политического климата».

Мужчина получил временный вид на жительство до 19 октября 2023 года. Когда срок его законного пребывания в России подходил к концу, гражданин Дании обратился за продлением ВНЖ, но процесс затянулся. После он решил заключить контракт с Минобороны, посчитав, что это поможет ему получить российское гражданство и остаться в стране. В январе 2024 года мужчину оповестили о продлении ВНЖ, но к тому моменту его отправили на фронт.

Датчанин ожидал, что ему позволят выбрать себе должность и он станет пограничником в Сибири или переводчиком с английского. Он рассказал адвокату, что не понял того, что договор охватывал только зону боевых действий.

Мужчина подчеркнул, что вступил в армию России не из желания воевать или зарабатывать деньги, он попросту хотел найти способ легально остаться в стране, пока оформлялся вид на жительство».

Адвокат Петров в свою очередь заявил, что его подзащитный не осознавал до конца, какой подписывает документ, и пообещал довести дело до Международного суда по правам человека.

Ранее сообщалось, что выплата участникам СВО выросла в два раза.

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