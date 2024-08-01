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Экс-депутат ГД РФ Пономарев пострадал при атаке дрона на его дом на Украине

Экс-депутат ГД РФ Пономарев получил ранения при атаке БПЛА на его дом под Киевом

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Национальная полиция Украины

Бывший депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) получил ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на его дом в Киевской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По информации журналистов, дрон сдетонировал в пяти метрах от входной двери дома. В результате пострадал не только экс-парламентарий, но и его супруга.

Впоследствии политик прокомментировал произошедшее, опубликовав соответствующий пост в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Он рассказал, что от взрыва было трудно защититься, и заявил о появлении у него «второго дня рождения».

При этом в Telegram-канале Национальной полиции Украины уточняется, что в результате атаки повреждения получили два частных дома. Пострадавших мужа и жену госпитализировали, говорится в заявлении. Однако правоохранительные органы не стали упоминать, что речь идет о Пономареве и его супруге.

31 июля Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал Пономарева за нарушение правил деятельности иностранного агента. Инстанция обязала бывшего депутата выплатить штраф в размере 40 тыс. рублей.

Ранее Следственный комитет РФ завершил расследование дела против Пономарева, обвиняемого в оправдании терроризма.

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