Военный эксперт объяснил цели одной из самых масштабных атак на Киев

Киев подвергся одной из самых масштабных атак беспилотниками — об этом заявил глава военной администрации города. Удары совершались по складам с западной военной техникой, переданной Украине, объяснил военный обозреватель Tsargrad.tv Влад Шлепченко.

«[Эта атака] стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству примененных БПЛА», — утверждает Шлепченко.

Сообщалось, что продолжались удары не менее семи часов. Позже в соцсетях опубликовали кадры с поврежденными ТЭЦ и другими крупными объектами. С учетом этого фактора, а также географии атак, специалист пришел к выводу, что удары наносились по складам с оружием, поставленным Западом.

Киев Шлепченко назвал крупным транспортным узлом, через который в страну привозят оружие. Там же, по его словам, много складов, на которых оно хранится.

«Соответственно, удар по Киевской области, если это не приводит к разрушению больших объектов, — это истребление его военного имущества, его запасов», — заключил эксперт.

До этого в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В течение суток украинские войска лишились до 35 бойцов, а также четырех автомобилей, 122-мм гаубицы Д-30, а российские ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и 31 вражеский беспилотник.

Ранее эксперты раскрыли ситуацию в зоне СВО.