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МИД Литвы подтвердил поставку истребителей F-16 Украине

Глава МИД Литвы Ландсбергис подтвердил поставку истребителей F-16 Украине

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Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen/Reuters

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил в соцсети X, что Украине поставили истребители F-16.

«Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной», — написал он.

До этого стало известно, что ВСУ получили шесть истребителей F-16 от Нидерландов.

Вечером 31 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не намерены официально подтверждать поступление с Запада истребителей F-16.

После этого Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал фото пролетающего над Львовом истребителя F-16.

The Daily Telegraph писал, что Вооруженные силы Украины уже задействовали истребители F-16 как средство противовоздушной обороны (ПВО).

В мае глава МИД Литвы призвал разрешить ВСУ бить по территории России.

Ранее британский журналист предупредил о кризисе с истребителями F-35.

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