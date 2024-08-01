Украинские военнослужащие при помощи артиллерийских орудий нанесли удар по подконтрольному им населенному пункту в Харьковской области, тем самым уничтожив целую улицу. Об этом со ссылкой на собственные источники заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«В ходе объективного контроля ситуации на Купянском направлении зафиксирован обстрел ВФУ (вооруженными формированиями Украины — «Газета.Ru») из РСЗО (реактивных систем залпового огня — «Газета.Ru») населенного пункта Петропавловка», — сказал он.

По словам Марочко, всего бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили в сторону поселка около 70 ракет. Речь идет о снарядах от комплексов БМ-21 «Град» или RM-70 Vampire, уточнил эксперт.

Он обратил внимание, что удары по Петропавловке наносились с временными интервалами и пристрелочными выстрелами. В связи с этим Марочко назвал маловероятной ошибку наводчиков.

Как сказал эксперт, из-за атаки в населенном пункте была уничтожена одна из улиц на восточной окраине. Он не исключил, что военные ВСУ специально разрушили дома, чтобы создать буферную зону на пути наступления Вооруженных сил РФ.

Ранее российские бойцы поразили живую силу украинского подразделения «Кракен» в Харьковской области.