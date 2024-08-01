Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР

Российские военнослужащие уничтожили крупный взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившийся в районе Стельмаховки в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, взводный опорный пункт украинской армии с разветвленной системой траншей и укреплений был обнаружен «между Нижней Кругляковкой и Стельмаховкой в лесополосе».

«Часть из них использовались под ложные позиции с бутафорскими макетами вооружения и военной техники, а на относительном удалении располагалось до взвода — около 30 военных, — которые создавали видимость хорошо укрепленного района», — сказал он.

Марочко отметил, что бойцы ВС РФ нанесли удар по опорному пункту ВСУ из гаубичной артиллерии. В результате этого атаки украинские солдаты понесли потери и решили покинуть свои позиции.

До этого Марочко заявил, что российские операторы дронов успешно борются с системами наблюдения ВСУ.

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