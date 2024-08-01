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Украинский депутат раскрыл размер ежедневных трат Киева на боевые действия

Депутат Рады Леонов: Украина ежедневно тратит на конфликт около 5,6 млрд гривен

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Украина каждый день тратит порядка 5,6 млрд гривен на все, что связано с продолжающимся вооруженным конфликтом с РФ. Об этом в эфире местного телемарафона заявил депутат Верховной рады Алексей Леонов, пишет издание «Страна.ua».

«Конфликт ежедневно требует около 5,6 млрд гривен», — сказал парламентарий.

По его мнению, в следующем году соответствующие траты увеличатся до 2,227 трлн гривен. Однако в 2026 году этот показатель может снизиться до 1,627 трлн гривен, подчеркнул законодатель.

31 июля глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев рассказал, что за первые шесть месяцев 2024 года власти потратили на военные нужды половину бюджета страны.

Он уточнил, что всего за данный промежуток времени расходы бюджета Украины составили 1 935,3 млрд гривен. При этом 50,9% этих денег были направлены на ведение боевых действий. Еще 14,8% потратил на обеспечение общественного порядка, а также работу судебной системы. На социальную защиту потребовалось 11,6%, на медицину — 4,7%, а на образование 1,6%. Кроме того, 7% ушли на обслуживание государственного долга страны.

Ранее в Верховной раде предупредили, что на Украине заканчиваются средства на заработные платы военнослужащим.

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