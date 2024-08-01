В Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ загорелся частный дом

Украинские дроны атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что одной из целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал город Шебекино. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил на населенный пункт взрывное устройство, из-за чего одно частное домовладение получило повреждения. В самом здании оказались выбиты окна, а также был посечен забор.

«В селе Нежеголь <...> два FPV-дрона атаковали частный сектор — в двух домах выбиты окна. Также в одном из домов пробита кровля», — подчеркнул глава субъекта.

Кроме того, атаке со стороны украинских войск подверглось село Илек-Пеньковка. Здесь детонировал БПЛА, в результате чего в одном из частных жилых домов начался пожар. На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые оперативно потушили огонь.

Гладков обратил внимание, что никто из местных жителей не пострадал. Иная информация о последствиях ударов ВСУ сейчас уточняется.

В ночь на 1 августа украинский дрон атаковал поселок Борисовка в Белгородской области. Как рассказал губернатор региона, летательный аппарат сбросил взрывное устройство на жилой дом. После этого в здании загорелась кровля.

Ранее в Шебекино из-за обстрела украинских войск загорелся многоэтажный дом.