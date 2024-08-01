Экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил России успешно поразил подразделения военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Вертолет выполнил удар неуправляемыми авиаракетами С-8 и управляемыми авиаракетами «Вихрь» по опорному пункту и боевикам ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Накануне сообщалось, что экипажи Ми-28НМ ударили по ВСУ в зоне ответственности группировки «Север».

Утром 1 августа представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России поразили железнодорожные склады и расположение украинских военных в Киевской области.

В ночь на 1 августа в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях. Также сирены звучали в Харьковской области. Предупреждение об угрозе с воздуха также действовало в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР.

Ранее появились доказательства появления F-16 на Украине.