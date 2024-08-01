Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ

МО: экипаж вертолета Ка-52М ВКС РФ поразил подразделения военнослужащих ВСУ

close
100%
Минобороны РФ

Экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил России успешно поразил подразделения военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Вертолет выполнил удар неуправляемыми авиаракетами С-8 и управляемыми авиаракетами «Вихрь» по опорному пункту и боевикам ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Накануне сообщалось, что экипажи Ми-28НМ ударили по ВСУ в зоне ответственности группировки «Север».

Утром 1 августа представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России поразили железнодорожные склады и расположение украинских военных в Киевской области.

В ночь на 1 августа в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях. Также сирены звучали в Харьковской области. Предупреждение об угрозе с воздуха также действовало в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР.

Ранее появились доказательства появления F-16 на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами