Появились доказательства появления F-16 на Украине

Истребители F-16 появились на Украине. Такой вывод можно сделать по фотографии, опубликованной в Telegram-канале «Военный осведомитель».

На фотографии можно увидеть истребитель над городом Львов на западе Украины.

В ночь на 1 августа сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили шесть истребителей F-16 от Нидерландов.

The Daily Telegraph писал, что Вооруженные силы Украины уже задействовали истребители F-16 как средство противовоздушной обороны (ПВО).

Вечером 31 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не намерены официально подтверждать поступление с Запада истребителей F-16.

До этого французский военный эксперт предположил, что Украина может создать две авиационные группы из поставленных Западом самолетов F-16.

Ранее на Западе рассказали, что случится с F-16 на Украине.