Российские войска поразили склады и расположение украинских военных под Киевом

Вооруженные силы России поразили железнодорожные склады и расположение украинских военных в Киевской области. Об этом сообщил представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, передает ТАСС.

«Белая Церковь, Киевская область. Прилет в стороне железнодорожных складов. Сильная детонация. Бровары, Киевская область. Прилет, скорее всего, в место дислокации», — заявил он.

В ночь на 1 августа в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях. Также сирены звучали в Харьковской области. Предупреждение об угрозе с воздуха также действовало в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Западе сообщили, что Украина получила F-16 от Нидерландов.