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Харрис считают менее лояльной Украине и Зеленскому

Time: Харрис выступала против снабжения ВСУ оружием за неделю до конфликта

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ALESSANDRO DELLA VALLE/Reuters

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис выступала против снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружием за неделю до конфликта с Россией и не хотела вводить против Москвы санкции. Об этом сообщает журнал Time со ссылкой на источники в Белом доме.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года Владимир Зеленский встретился с Харрис для обсуждения поставок оружия ВСУ и введения санкций против России. Но тогда Харрис отвергла оба предложения.

Также издание отмечает, что Харрис с начала специальной военной операции на Украине ни разу не посещала Украину — в отличие от многих других западных чиновников высокого ранга, в том числи президента США Джо Байдена.

До этого экономист Джеффри Сакс заявил, что итоги предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах значительно не повлияют на внешнеполитический курс Вашингтона.

Сакс также напомнил, что во время своего президентства Дональд Трамп не разрешил ни одного конфликта, а при действующем главе государства Джо Байдене ситуация только ухудшилась.

Ранее Харрис опередила Трампа в ряде колеблющихся штатов.

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Операция на Украине
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