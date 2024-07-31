Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис выступала против снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружием за неделю до конфликта с Россией и не хотела вводить против Москвы санкции. Об этом сообщает журнал Time со ссылкой на источники в Белом доме.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года Владимир Зеленский встретился с Харрис для обсуждения поставок оружия ВСУ и введения санкций против России. Но тогда Харрис отвергла оба предложения.

Также издание отмечает, что Харрис с начала специальной военной операции на Украине ни разу не посещала Украину — в отличие от многих других западных чиновников высокого ранга, в том числи президента США Джо Байдена.

До этого экономист Джеффри Сакс заявил, что итоги предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах значительно не повлияют на внешнеполитический курс Вашингтона.

Сакс также напомнил, что во время своего президентства Дональд Трамп не разрешил ни одного конфликта, а при действующем главе государства Джо Байдене ситуация только ухудшилась.

Ранее Харрис опередила Трампа в ряде колеблющихся штатов.