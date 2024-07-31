Украинские операторы FPV-дронов стали чаще попадать мимо цели

До 75% FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не достигают целей из-за операторов с низкой квалификацией. Об этом ТАСС заявил руководитель центра подготовки операторов беспилотников «Небесный воин» с позывным «Пастор».

«У противника сильно падает уровень подготовки. Мы смотрим, как они работают, как они летают, смотрим, какие они выполняют элементы, как именно заходят на поражение цели. Из этого делаем уже выводы. В среднем, если раньше поражение цели у них было где-то с 40-процентной вероятностью, то сейчас она упала до 20-25%», — рассказал «Пастор».

Тем не менее, по словам руководителя центра подготовки, ВСУ продолжают активно применять тактику массированного применения дронов — часть из них не возвращаются из режима «свободной охоты», падая после истощения батареи.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российская оборонная промышленность вышла на производство четырех тысяч FPV-дронов в сутки.

Ранее российским специалистам удалось заполучить и изучить перспективный украинский дрон.