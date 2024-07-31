На оружейном заводе в Болгарии произошел взрыв

Во время испытаний снаряда произошел взрыв на оружейном заводе в Болгарии. Об этом сообщает чешский телеканал NOVA со ссылкой на источники.
«Обошлось без жертв, но был нанесен серьезный материальный ущерб», — заявили в эфире.
Уточняется, что инцидент произошел во время испытаний боеприпаса на оборонном заводе «Терем». Позднее Болгарское национальное телевидение сообщило, что взрыв произошел в аппарате для заполнения боеприпасов взрывчаткой.
Взрыв повредил аппарат, защитную стенку рядом и крышу предприятия.
Дело расследует военная полиция Вооруженных сил Болгарии.
До этого в конце апреля 2024 года полиция Чехии завершила расследование дела о взрывах на складах снарядов во Врбетице, случившихся в 2014 году.
Чешские власти тогда обвиняли в произошедшем Александра Петрова и Руслана Боширова. Хранившиеся на складах снаряды были предназначены для отправки на Украину.
Ранее на Украине объявили в розыск Петрова и Боширова.