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Взрыв произошел в украинском городе

«Страна»: взрыв произошел в украинском городе Днепр

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Ã‚Â�Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрыв произошел на Украине в городе Днепре (бывший Днепропетровск). Об этом в своем Telegram-канале сообщило интернет-издание «Страна».

«О взрыве в Днепре сообщают местные паблики», — говорится в сообщении.

Подробностей о причинах и последствиях взрыва не приводится.

В ночь на 31 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что вблизи аэродрома в Кривом Роге произошел взрыв.

До этого подпольщик сообщал об ударе ВС РФ по Николаевской области. Удар пришелся по воинской части, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) ремонтировали танки.

В ночь на 31 июля ВС РФ нанесли более 30 ударов по Украине. Массированная серия ударов началась в 20:45 мск 30 июля и не прекращалась до 5:30 мск. Сообщалось о пораженных самолетах в Кривом Роге, Миргороде и Киеве. Также, по словам Лебедева, поражены цели в Кременчуге, Чугуеве, Миргороде, Сумах, Светловодске и Киевской области.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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