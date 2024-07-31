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ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадавших нет.

После атаки дрона ВСУ в Грайворонском городском округе в селе Мокрая Орловка повреждения получил легковой автомобиль. В селе Муром Шебекинского городского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. У машины выбиты стекла, пробиты колеса, повреждены багажник и крыло.

В Краснояружском районе под обстрел попало село Вязовое. Перебита линия электропередачи — на данный момент без света остаются жители трех улиц. В Валуйском городском округе в селе Новопетровка после сброса взрывного устройства повреждения получил инфраструктурный объект связи.

До этого в Минобороны сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 31 июля уничтожили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами РФ.

В ведомстве отметили, что большую часть (11) летательных аппаратов сбили над Белгородской областью. Четыре дрона уничтожили над Брянской областью и по одному — над Курской, Калужской, Ростовской областями и Республикой Крым.

Ранее на окраине Шебекино произошел взрыв.

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