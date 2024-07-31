На Украине оценили расходы бюджета страны на военные нужды

За первые шесть месяцев 2024 года половина бюджета Украины пошла на военные нужды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

По его словам, в первой половине года расходы бюджета страны составили 1 935,3 млрд гривен (около $46,8 млрд по нынешнему курсу украинского Нацбанка). Из них 50,9% были направлены на военные нужды. На обеспечение общественного порядка и работу судебной системы было потрачено 14,8%, на соцзащиту — 11,6%, на медицину — 4,7%, на образование — 1,6%. Еще 7% ушло на обслуживание госдолга Украины, заявил Гетманцев.

25 июля депутат Верховной рады Юрий Камельчук сказал, что повышение налогов на Украине позволит дополнительно выделить на армию 400-500 млрд гривен ($9,7-$12,1 млрд).

18 июля депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что правительство Украины подготовило законопроект о повышении налогов. В частности, предлагается повысить ставку военного сбора.

До этого представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что правительство Украины одобрило законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2024 год, который предусматривает выделение на нужды обороны дополнительные 495,3 миллиарда гривен (около $11,9 млрд).

Ранее сообщалось, что Украина этим летом может объявить дефолт.