Стало известно, какая страна передаст Чехии новые танки

Чехия и ФРГ подписали соглашение о передаче Праге 14 танков Leopard и одного танка Buffel 3. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чешское министерство обороны.

По данным агентства, передача новых танков будет производиться в качестве компенсации за поставки вооружений Украине.

Reuters уточняет, что первые поставки танков запланированы на конец текущего года, тогда как следующие партии, как ожидается, будут поставлены республике к началу 2026 года.

Чешская сторона также ведет переговоры с ФРГ о закупках в будущем танков Leopard типов 2А4 и 2А8. Танки планируется поставлять в целях модернизации собственных вооруженных сил.

До этого сообщалось, что американские военные перебрасывают танки и БМП в Польшу. США перебрасывают технику из Германии в Повидз, который находится на северо-востоке Польши — 87 танков и 150 боевых машин пехоты. Таким образом Вашингтон хочет укрепить восточный фланг Североатлантического альянса.

Ранее российский полковник оценил размещение немецких танков в Литве.