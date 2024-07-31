Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какая страна передаст Чехии новые танки

Reuters: Чехия и ФРГ подписали соглашение о передаче Праге 15 танков

close
100%
Shutterstock

Чехия и ФРГ подписали соглашение о передаче Праге 14 танков Leopard и одного танка Buffel 3. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чешское министерство обороны.

По данным агентства, передача новых танков будет производиться в качестве компенсации за поставки вооружений Украине.

Reuters уточняет, что первые поставки танков запланированы на конец текущего года, тогда как следующие партии, как ожидается, будут поставлены республике к началу 2026 года.

Чешская сторона также ведет переговоры с ФРГ о закупках в будущем танков Leopard типов 2А4 и 2А8. Танки планируется поставлять в целях модернизации собственных вооруженных сил.

До этого сообщалось, что американские военные перебрасывают танки и БМП в Польшу. США перебрасывают технику из Германии в Повидз, который находится на северо-востоке Польши — 87 танков и 150 боевых машин пехоты. Таким образом Вашингтон хочет укрепить восточный фланг Североатлантического альянса.

Ранее российский полковник оценил размещение немецких танков в Литве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами