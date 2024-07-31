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Власти Ливана заявили, что не хотят войны с Израилем

В Ливане заявили о нежелании войны с Израилем, но проработке сценария защиты

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Global Look Press

Министр связи Ливана Джони Карм заявил, что страна не хочет войны с Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, Ливан надеется на дипломатическое урегулирование разногласий.

«Атмосфера, царившая на заседании, указывала на необходимость сдерживания эскалации и израильской агрессии, которая является необоснованной и осуждается ливанским государством, поскольку Ливан не хочет войны», — отметил политик.

До этого глава израильского минобороны Йоав Галант заявил в ходе посещения батареи противоракетной системы «Хец», что Израиль не хочет войны, но готов к любому развитию событий.

30 июля Армия обороны Израиля нанесла удар по району в Бейруте, где, как утверждают в ЦАХАЛ, находился один из командиров вооруженных формирований ливанского шиитского движения «Хезболла».

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.

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